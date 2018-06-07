كينيا.. العثور على حطام طائرة مدنية مفقودة

أعلنت السلطات الكينية العثور على حطام طائرة ركاب صغيرة، كانت قد اختفت من شاشات الرادار في وقت متأخر الثلاثاء، أثناء قيامها برحلة داخلية إلى العاصمة نيروبي.

وقال الأمين العام لوزارة النقل في كينيا، بول مارينجا، إن فرق البحث الجوي، تمكنت من رصد حطام الطائرة ذات المحرك الواحد التي كانت تقل 8 ركاب، إضافة إلى الطيار ومساعده في جرف عند قمة جبل أبيردار رانج في وسط كينيا.

وأضاف أنه "تم إرسال فريق بري من المتخصصين العسكريين في عمليات الإنقاذ الجبلية إلى الموقع"، مشيرا إلى أن حطام الطائرة رصد في منطقة غابات كثيفة على الجبل.

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وأوضح مارينجا أن جهود البحث والإنقاذ تواجه عثرات بسبب الطقس السيئ في المنطقة، بما في ذلك الضباب الكثيف الذي يحد من الرؤية. وحث المواطنين على التحلي بالصبر.

المصدر: وكالات