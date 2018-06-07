ستولتنبرغ: قطر لن تدخل الناتو

استبعد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ احتمال أن تحصل قطر على عضوية كاملة في الحلف، وذلك بموجب الاتفاق الأساسي للأطلسي.

وذكّر ستولتنبرغ عشية اجتماع لوزراء دفاع الدول الأعضاء في الناتو في بروكسل، بأن "منظمة حلف شمال الأطلسي هي تحالف لبلدان أمريكا الشمالية وأوروبا، وهذا المبدأ مثبت في اتفاقه الأساسي".

وأوضح أن "الولايات المتحدة وكندا ودول أوروبا هي وحدها التي تحق لها عضوية الحلف".

يذكر أن وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية، كان قد أعلن مؤخرا أن بلاده تطمح إلى الانضمام إلى حلف الناتو بصفة عضو كامل.

المصدر: تاس