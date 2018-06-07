ترامب لرئيس وزراء كندا: " ألستم من حرق البيت الأبيض"؟

ذكّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي، رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، بواقعة احتراق البيت الأبيض في القرن التاسع عشر.

ووفقا لقناة CBC News، فإن الاتصال الهاتفي بين ترامب وترودو، جرى في الـ 25 مايو الماضي، وتركز الحديث خلاله على فرض واشنطن رسوما جمركية على الألومنيوم والفولاذ المستورد من عدة دول من بينها كندا.

وبعد أن تساءل ترودو عن سبب ربط التعريفات الجمركية بالأمن القومي الأمريكي، قال له دونالد ترامب: "ألستم من حرق البيت الأبيض"؟ وترى القناة أن ترامب ربما حاول بهذه العبارة تخفيف حدة النقاش.

وفي وقت سابق انتقد رئيس الوزراء الكندي، في حديث لقناة تلفزيونية أمريكية، القول إن بلاده تشكل التهديد للأمن القومي الأمريكي ووصف ذلك "بالمهين وغير المقبول".

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وقال ترامب:" قاتل جنودنا وماتوا معا في ساحات المعارك في الحرب العالمية الثانية، وفي جبال أفغانستان وفي مناطق ساخنة أخرى".

وخلال الحرب البريطانية – الأمريكية، دمر البيت الأبيض في عام 1814 ردا على الهجوم على مدينة يورك في كندا، وفي تلك الفترة كانت كندا، ضمن المستعمرات البريطانية وقاتلت إلى جانب الإنجليز.

المصدر: لينتا رو

إدوارد سافين