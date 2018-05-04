التنصت على مكالمات المحامي الشخصي لترامب أثناء التحقيق بفضيحة ممثلة الأفلام الإباحية

كشفت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، أن محققين فيدراليين تنصتوا على مكالمات المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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وذكر تقرير للشبكة مساء أمس الخميس، أنه تم التنصت على الأقل على مكالمة واحدة بين المحامي مايكل كوهين والبيت الأبيض.

وقال إن المحققين تنصتوا على الخطوط الهاتفية لمايكل كوهين لفترة طويلة، بالتزامن مع خضوعه للتحقيق، بخصوص سداده لمبالغ مالية لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، على إثر علاقة غرامية محتملة مع ترامب.

وأضافت الشبكة أنه ليست معروفة المدة التي تم خلالها التنصت على كوهين، لكن الواقعة كانت خلال الأسابيع التي سبقت اقتحام عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي، مكاتب المحامي الشخصي لترامب بداية أبريل الماضي.

وفي وقت سابق، اعترف ترامب في تغريدة على "تويتر" بأنه سدد مبلغ 130 ألف دولار دفعها محاميه مايكل كوهين للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز عام 2016، بغية عدم إفشاء أسرار الرئيس الأمريكي.

المصدر: الأناضول