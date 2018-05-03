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ترامب يغرد من جديد بشأن تعويضات "صفقة" الممثلة الإباحية

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ترامب يغرد من جديد بشأن تعويضات
Reuters / Leah Millis
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن محاميه مايكل كوهين لم يستخدم أموال الحملة الدعائية لانتخابات الرئاسة ليدفع مبلغا من المال لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز.

وقال في في سلسلة تغريدات إن الصفقة كانت تهدف لمنع ستورمي دانيالز من توجيه "اتهامات كاذبة وابتزازية" بشأن علاقة غرامية معه.

وأضاف ترامب أنه على الرغم من توقيعها بالفعل على خطاب تفصيلي يعترف بعدم وجود أي علاقة، قبل انتهاكها من قبل السيدة كليفورد ومحاميها، كانت اتفاقية خاصة، مؤكدا أن أموال الحملة أو مساهمات الحملة لا تلعب دورا في هذه المعاملة.

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وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي بعد أن قال رودي غولياني رئيس بلدية نيويورك السابق، الذي انضم الشهر الماضي للفريق القانوني للرئيس، إن محامي ترامب كوهين لدانيالز دفع 130 ألف دولار مقابل سكوتها بشأن علاقة جنسية مزعومة.

وفي أواخر مارس، روت دانيالز في مقابلة تلفزيونية أنها أقامت علاقة جنسية مع ترامب مرة واحدة فقط في يوليو 2006، وأنهما ظلا بعد ذلك على اتصال لفترة عام كامل حاول خلالها الملياردير ممارسة الجنس مجددا معها.

المصدر: وكالات + تويتر

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