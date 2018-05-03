ترامب يغرد من جديد بشأن تعويضات "صفقة" الممثلة الإباحية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن محاميه مايكل كوهين لم يستخدم أموال الحملة الدعائية لانتخابات الرئاسة ليدفع مبلغا من المال لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز.

Mr. Cohen, an attorney, received a monthly retainer, not from the campaign and having nothing to do with the campaign, from which he entered into, through reimbursement, a private contract between two parties, known as a non-disclosure agreement, or NDA. These agreements are..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 мая 2018 г.

وقال في في سلسلة تغريدات إن الصفقة كانت تهدف لمنع ستورمي دانيالز من توجيه "اتهامات كاذبة وابتزازية" بشأن علاقة غرامية معه.

...very common among celebrities and people of wealth. In this case it is in full force and effect and will be used in Arbitration for damages against Ms. Clifford (Daniels). The agreement was used to stop the false and extortionist accusations made by her about an affair,...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 мая 2018 г.

وأضاف ترامب أنه على الرغم من توقيعها بالفعل على خطاب تفصيلي يعترف بعدم وجود أي علاقة، قبل انتهاكها من قبل السيدة كليفورد ومحاميها، كانت اتفاقية خاصة، مؤكدا أن أموال الحملة أو مساهمات الحملة لا تلعب دورا في هذه المعاملة.

...despite already having signed a detailed letter admitting that there was no affair. Prior to its violation by Ms. Clifford and her attorney, this was a private agreement. Money from the campaign, or campaign contributions, played no roll in this transaction. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 мая 2018 г.

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وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي بعد أن قال رودي غولياني رئيس بلدية نيويورك السابق، الذي انضم الشهر الماضي للفريق القانوني للرئيس، إن محامي ترامب كوهين لدانيالز دفع 130 ألف دولار مقابل سكوتها بشأن علاقة جنسية مزعومة.

وفي أواخر مارس، روت دانيالز في مقابلة تلفزيونية أنها أقامت علاقة جنسية مع ترامب مرة واحدة فقط في يوليو 2006، وأنهما ظلا بعد ذلك على اتصال لفترة عام كامل حاول خلالها الملياردير ممارسة الجنس مجددا معها.

المصدر: وكالات + تويتر