السلطات الماليزية تحقق مع مهاتير محمد

قالت السلطات الماليزية إنها تحقق مع زعيم المعارضة مهاتير محمد لنشره "أخبارا كاذبة"، بعدما ادعى أن طائرته تعرضت لتخريب قبيل الانتخابات العامة المقررة الأسبوع المقبل.

وقال قائد شرطة كوالالمبور مازلان العظيم، أمس الأربعاء: "إن ضباطا يحققون مع مهاتير بعد تلقي شكوى". وأضاف: "فتحنا تحقيقا بناء على بلاغ للشرطة ضد مهاتير".

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وأعلن مهاتير، مرشح المعارضة لمنصب رئيس الوزراء، البالغ 92 عاما، أن طائرته الخاصة، التي كانت ستقله من كوالالمبور إلى لانكاوي، تعرضت للتخريب، بعدما اكتشف قائدها وجود أضرار بالطائرة قبيل إقلاعها.

على إثر ذلك، أمرت الحكومة بالتحقيق، وأعلنت هيئة الطيران المدني بعد ذلك أن التحقيق لم يثبت وجود أي إشارة على حدوث تخريب. وقال رئيس الهيئة إنه كان من الخطأ نشر هذه الادعاءات "الكاذبة" لتحقيق مكاسب سياسية.

وأصدرت حكومة نجيب عبد الرزاق في أبريل الماضي، قانونا يجرم الأخبار الكاذبة، مما جعل ماليزيا واحدة من أولى الدول التي أقرت مثل هذا القانون.

وقال منتقدون: "إن القانون استهدف كبح المعارضة والتضييق على حرية التعبير في ماليزيا قبل الانتخابات المقررة في التاسع من مايو الجاري".

وبموجب قانون مكافحة الأخبار الكاذبة، يعاقب المدانون بنشر أخبار كاذبة بغرامة تصل إلى 500 ألف رنجيت، ما يعادل 127 ألف دولار، والسجن 6 سنوات كحد أقصى.

المصدر: رويترز