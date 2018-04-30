عربي يواجه أول إدانة قضائية لنشر أنباء كاذبة في ماليزيا

أصدرت محكمة ماليزية أول حكم من نوعه بإدانة دنماركي من أصل يمني لنشره أخبارا مزيفة.

وقضت المحكمة بسجن صلاح سالم صالح سليمان ويبلغ 46 عاما من العمر، أسبوعا واحدا وبدفع غرامة قدرها 10 آلاف رينغيت ماليزي (يساوي نحو ألفين وخمسمئة دولار أمريكي)، لنشره فيديو على يوتيوب ادعى فيه أنه تأثر بإطلاق نار وقع في العاصمة كوالالمبور، وانتقد الشرطة وخدمة الإسعاف المحليتين اللتين بحسب زعمه تأخرتا في الوصول إلى مكان الحادث لنحو ساعة من إبلاغهما بالواقعة.

ورفضت الشرطة الاتهامات الموجهة إليها من قبل سليمان، مؤكدة أن دوريتها وصلت المكان في غضون 10 دقيقة.

وفي جلسة النظر في قضيته، اعترف سليمان بكذبه وقال إنه لم يعلم عن وجود قانون ماليزي يجرم نشر أنباء زائفة.

وقضى المتهم 7 أيام في السجن قبل صدور الحكم عليه، لكنه لا يزال موقوفا، لعجزه عن تسديد الغرامة المالية.

وصادق البرلمان الماليزي في وقت سابق من شهر أبريل الجاري على مشروع قانون حول "مكافحة الأخبار الزائفة" (Anti Fake News Act 2018)، يجيز فرض عقوبة السجن لمدة تبلغ 6 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف رينغيت على من ينشرون أخبارا زائفة.

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا