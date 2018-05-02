بومبيو حول كوريا الشمالية: عيوننا مفتوحة ولن نكرر أخطاء الماضي

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن إدارته لن تكرر أخطاء الماضي "وستبقي عيونها مفتوحة"، متعهدا بالعمل "دون إبطاء" على إزالة برنامج بيونغ يانغ لأسلحة الدمار الشامل.

وقال بومبيو خلال حفل تنصيبه في وزارة الخارجية بحضور الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونائب الرئيس مايك بنس: "لا نزال في بداية العمل، النتيجة لا تزال غير مؤكدة".

واعتبر وزير الخارجية الأمريكي الجديد، أن لدى الولايات المتحدة "فرصة غير مسبوقة لتغيير مسار التاريخ"، فيما يتعلق ببرنامج كوريا الشمالية النووي، مضيفا أن "الوقت حان لحلّ هذا الأمر نهائيا".

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ومن المتوقع أن يلتقي ترامب وكيم جونغ أون بحلول بداية يونيو وسيتمّ الإعلان عن موعد ومكان اللقاء في الأيام المقبلة، في قمة تاريخية يؤمل أن تتوصل إلى نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وشدد بومبيو الذي تسلم مهامه كوزير للخارجية الأسبوع الماضي، على أن إبرام "اتفاق سيء ليس خيارا". وأضاف: "نحن مصممون على تفكيك دائم، يمكن التحقق منه ولا رجوع عنه لبرنامج كوريا الشمالية لأسلحة الدمار الشامل، وتحقيق ذلك من دون إبطاء".

المصدر: رويترز