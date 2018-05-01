بومبيو: سأجعل الدبلوماسية الأمريكية في خدمة سياسات ترامب الخارجية

تعهد وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو اليوم الثلاثاء، بوضع الدبلوماسية الأمريكية في خدمة السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأن مصالح واشنطن بأمس الحاجة إليها.

وقال بومبيو لدى وصوله إلى مقر وزارة الخارجية في واشنطن ممازحا: "أعتقد أنني أحمل الرقم القياسي لأطول رحلة في أول يوم عمل".

وبعيد توليه منصبه الخميس، توجه بومبيو إلى بروكسل لحضور اجتماع لحلف الناتو ومنها إلى الشرق الأوسط قبل أن يعود إلى واشنطن مساء الاثنين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي اليوم للمرة الأولى أمام الطاقم الدبلوماسي موجها إليه الشكر لـ"عمله الرائع" على وقع تصفيق عدد كبير من الموظفين: "أن أكون هنا وأنظر إلى الطاقم الدبلوماسي الأهم في العالم يدفعني ذلك إلى التواضع الشديد".

وأضاف: "أنا على ثقة، أن الولايات المتحدة لا تستطيع بلوغ أهدافها من دونكم جميعا، من دون سياسة خارجية أمريكية حاضرة في كل ركن من العالم".

المصدر: أ.ف.ب

علي الخطايبة