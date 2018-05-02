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لواء دبابات أمريكية يصل إلى أوروبا

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لواء دبابات أمريكية يصل إلى أوروبا
twitter.com/1stCavalryDiv
كتيبة دبابات أمريكية تصل أوروبا
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر وصول لواء دبابات إلى أوروبا قادمة من تكساس في إطار عملية لحلف شمال الأطلسي.

ونشر موقع "بولندا 24"، فيديو بهذا الخصوص، وقال: إن قطارا دخل الحدود الهولندية حاملا 90 دبابة من طراز "أبرامز"، و140 ناقلة جنود ومركبات برادلي و18 مدفع ذاتي الدفع.

وأشار الموقع أن القطار المحمل بالدبابات الأمريكية يتجه نحو بولندا.

ويجري حلف الأطلسي مناورات عسكرية على مقربة من الحدود الروسية، الهدف منها تعزيز الوجود العسكري للناتو في العديد من الدول الأوروبية.

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المصدر: وكالات

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