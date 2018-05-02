سفن الناتو تدخل البحر الأسود

دخلت مجموعة من السفن الحربية التابعة لحلف شمال الأطلسي حوض البحر الأسود وتبحر حاليا بالقرب من حدود روسيا.

وبهذا الخصوص، ظهرت تغريدة على حساب القيادة البحرية المشتركة للناتو (MARCOM) في "تويتر": "دخلت المجموعة البحرية الدائمة الثانية للناتو البحر الأسود، يوم أمس، وضمنها عضوان جديدان، وهما الفرقاطة الرومانية ROS Regele Ferdinand والفرقاطة البلغارية BGS Drazki".

Standing #NATO Maritime Group 2 entered the #BlackSea yesterday and welcomed two new members to the group - 🇷🇴Romanian Frigate ROS Regele Ferdinand and 🇧🇬Bulgarian frigate BGS Drazki | #WelcomeAboardpic.twitter.com/XHs8viZhwh — NATO MaritimeCommand (@NATO_MARCOM) May 2, 2018

كما تضم المجموعة التي تتزعمها المدمرة البريطانية HMS Duncan، الفرقاطات: الإسبانية (SPS Victoria (F82، والتركية TCG Gemlik F492، والألمانية (FGS Bayern (F217، إضافة إلى عدد من السفن الصغيرة.

ويعزو حلف الناتو وجود سفنه الحربية في البحر الأسود إلى ضمان أمن حليفيها - بولندا ورومانيا.

يشار إلى أنه بموجب اتفاقية "مونترو" التي تنظّم حركة السفن الحربية والتجارية في البحر الأسود عبر المضائق التركية، يجوز للسفن الحربية التابعة للدول غير دول منطقة البحر الأسود التواجد في حوض البحر طوال 21 يوما، وينبغي ألا يتجاوز الوزن الإجمالي لحمولات تلك السفن 30 ألف طن.

المصدر: twitter.com/NATO_MARCOM + وكالات

إينا أسالخانوفا