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سفارة غواتيمالا تسبق نظيرتها الأمريكية إلى القدس

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سفارة غواتيمالا تسبق نظيرتها الأمريكية إلى القدس
Reuters POOL New
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس غواتيمالا جيمي موراليس
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أفادت وسائل إعلام عبرية بأن سفارة غواتيمالا انتقلت إلى مقرها الجديد في مجمع الحديقة التكنولوجية في حي المالحة في القدس، وأن مراسم تدشين مبناها الجديد ستجرى في الـ16 من الشهر.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن مراسم التدشين ستتم بحضور رئيس غواتيمالا جيمي موراليس.

ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على حسابه في "تويتر" بانتقال سفارة غواتيمالا إلى مقرها الجديد، قائلا: "كنت متحمسا جدا لرؤية العلم الغواتيمالي في القدس قبل افتتاح السفارة في وقت لاحق من هذا الشهر، أيها الأصدقاء الأعزاء مرحبا بعودتنا إلى عاصمتنا الأبدية".

وكانت وزيرة خارجية غواتيمالا ساندرا جوفيل قد أعلنت في 18 أبريل الماضي، أن رئيس بلادها سيحضر حفل نقل سفارة غواتيمالا من تل أبيب إلى القدس في 16 مايو المقبل.

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وأعلن موراليس في 24 ديسمبر الماضي أن بلاده ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، لتصبح بذلك أول دولة في العالم تحذو حذو الولايات المتحدة في قرارها نقل سفارتها إلى القدس.

وفي 6 ديسمبر أعلن ترامب أن الولايات المتحدة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وستنقل سفارتها إليها، في خطوة أثارت غضبا فلسطينيا وعربيا ودوليا.

ومن المتوقع افتتاح السفارة الأمريكية الجديدة في إسرائيل في 14 مايو، في الذكرى السنوية الـ70 لقيام إسرائيل.

المصدر: عرب 48

أحمد باديان

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