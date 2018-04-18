رئيس غواتيمالا يحضر مراسم نقل سفارة بلاده إلى القدس

أعلنت وزيرة خارجية غواتيمالا ساندرا جوفيل اليوم أن رئيس بلادها جيمي موراليس سيحضر حفل نقل سفارة غواتيمالا من تل أبيب إلى القدس في 16 مايو المقبل.

وقالت الوزيرة، إن غواتيمالا تتعاون مع وزارة الخارجية الإسرائيلية لإنجاز ترتيبات نقل السفارة.

وفي 24 ديسمبر، أعلن موراليس أن بلاده ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، لتصبح بذلك أول دولة في العالم تحذو حذو الولايات المتحدة في قرارها نقل سفارتها إلى المدينة المقدسة.

وفي 6 ديسمبر أعلن ترامب أن الولايات المتحدة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وستنقل سفارتها إليها، في خطوة أثارت غضب الفلسطينيين.

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وبالإضافة إلى الولايات المتحدة وغواتيمالا، هناك ست دول أخرى قررت نقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس وهي هندوراس وتوغو وجزر مارشال وميكرونيزيا وجمهورية بالاو وجمهورية ناورو.

ومن المتوقع افتتاح السفارة الأمريكية الجديدة في إسرائيل في 14 مايو، في الذكرى السنوية الـ70 لقيام إسرائيل.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، وأعلنتها عاصمتها الأبدية والموحدة في 1980 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، فيما يطالب الفلسطينيون بجعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة.

المصدر:afp.com

ادوارد سافين