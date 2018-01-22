هكذا يمكن للعرب معاقبة غواتيمالا؟

أيدت غواتيمالا قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المثير للجدل وقررت نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، ما أثر موجة من الاستهجان في العالم العربي.

وغواتيمالا دولة تقع في أمريكا الوسطى وتعد أكبر اقتصاداتها. ورغم المسافة إلا أن روابط تجارية تربطها بدول إسلامية وعربية مثل السعودية والإمارات وبنغلادش.

إقرأ المزيد

وتصدر غواتيمالا، بحسب بيانات موقع "ITC Trade"، ما قيمته 300 مليون دولار من حب الهيل سنويا، ففي عام 2016 استوردت السعودية حبة الهيل من هذا البلد اللاتيني بقيمة 70.7 مليون دولار، والإمارات بقيمة 34.5 مليون دولار.

فيما، استوردت بنغلادش ما قيمته 16 مليون دولار، والأردن 11 مليون دولار، والعراق نحو 8.6 مليون دولار، في حين، استوردت مصر 6.5 مليون دولار.

وكثرت مؤخرا دعوات في وسائل التواصل الاجتماعي لمعاقبة غواتيمالا بوقف استيراد الهيل من هذا البلد إذا نفذت قرار نقل سفارتها إلى القدس.

غواتيملا من بين 3 دول فقط في العالم قررت نقل سفارتها الى القدس والمعروف ان دول الخليج العربي تستورد ما قيمته 300 مليون $ من حب الهيل من غواتيمالا سنويا، على دولنا وقف استيراد الهيل من غواتيمالا اذا نفذت قرار نقل سفارتها الى #القدس_عاصمة_فلسطين_الأبديةpic.twitter.com/eQO2Bau0tK — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) 21 января 2018 г.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي