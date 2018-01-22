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هكذا يمكن للعرب معاقبة غواتيمالا؟

مال وأعمال

هكذا يمكن للعرب معاقبة غواتيمالا؟
Reuters
أرشيف - رئيس غواتيمالا ورئيس الوزراء الإسرائيلي
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أيدت غواتيمالا قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المثير للجدل وقررت نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، ما أثر موجة من الاستهجان في العالم العربي.

وغواتيمالا دولة تقع في أمريكا الوسطى وتعد أكبر اقتصاداتها. ورغم المسافة إلا أن روابط تجارية تربطها بدول إسلامية وعربية مثل السعودية والإمارات وبنغلادش.

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روابط غواتيمالا الاقتصادية بالولايات المتحدة وإسرائيل

وتصدر غواتيمالا، بحسب بيانات موقع "ITC Trade"، ما قيمته 300 مليون دولار من حب الهيل سنويا، ففي عام 2016 استوردت السعودية حبة الهيل من هذا البلد اللاتيني بقيمة 70.7 مليون دولار، والإمارات بقيمة 34.5 مليون دولار.

فيما، استوردت بنغلادش ما قيمته 16 مليون دولار، والأردن 11 مليون دولار، والعراق نحو 8.6 مليون دولار، في حين، استوردت مصر 6.5 مليون دولار.

وكثرت مؤخرا دعوات في وسائل التواصل الاجتماعي لمعاقبة غواتيمالا بوقف استيراد الهيل من هذا البلد إذا نفذت قرار نقل سفارتها إلى القدس.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي

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