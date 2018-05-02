المحتجون الأرمن يقطعون الطريق بين المطار والعاصمة

قطع المشاركون في الاحتجاجات المؤيدة لمرشح المعارضة الأرمنية نيكول باشينيان الطرق وعطلوا حركة المرور في العاصمة يريفان تلبية لنداء زعيم المعارضة، الذي دعا للإضراب العام صباح اليوم.

وقطع المشاركون في الاحتجاجات طريق مطار يريفان وعطلوا حركة المرور في العاصمة وقطعوا بعض الطرق الرئيسية في البلاد.

وقام المتظاهرون في يريفان، بإغلاق مداخل عدة وزارات ومؤسسات حكومية بينها وزارة التعليم والعلوم ووزارة الشتات وغيرها، ونظموا اعتصامات وأغلقوا بسيارتهم طرق الدخول إلى المؤسسات.

وقال باشينيان، إن نواب كتلة الحزب الجمهوري الحاكم، ظنوا أن المواجهات والصدامات في الشوارع ستبدأ بعد قرارهم التصويت ضد ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء.

إقرأ المزيد

وأضاف: "أرادوا استفزازنا وجرنا للمواجهة ولكن لن يحدث ذلك لأننا حركة مسالمة. المفاوضات معهم يمكن أن تجري فقط حول موضوع واحد، هو دفن الحزب الجمهوري سياسيا" .

وأمس الثلاثاء، لم يجمع البرلمان الأرمني على انتخاب باشينيان رئيسا للحكومة، رغم أنه كان المرشح الوحيد الذي حظي بالتأييد اللازم لتأهله للترشح، حيث صوت لصالح ترشيحه 45 نائبا، وضده 56.

المصدر: "إنترفاكس"

ادوارد سافين