فيسبوك تضيف خدمة جديدة لمشتركيها

أفادت شركة فيسبوك بأنها تعد حاليا خاصية جديدة للتحكم في الخصوصية سيطلق عليها اسم "مسح التاريخ" تتيح للمستخدم حذف سجل التصفح، كما تعتزم إطلاق خدمة للمواعدة هي الأولى من نوعها.

وقال الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربرغ في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك، إنه سيناقش هذه الخاصية خلال مؤتمر فيسبوك السنوي (إف8) الذي بدأت أعماله اليوم الثلاثاء.

وذكر زوكربرغ في كلمة له أمام المؤتمر أن فيسبوك تعتزم إطلاق خدمة للمواعدة هي الأولى من نوعها لشركة التواصل الاجتماعي العملاقة.، مشيرا إلى أن خدمة المواعدة تتناسب بشكل طبيعي مع شركة متخصصة في ربط الناس معا عبر الإنترنت، وأن موقع فيسبوك سيحتاج عدة أشهر لإعداد التحديث.

وقالت الشركة في تدوينة منفصلة: "هذه الخاصية سوف تتيح لك رؤية المواقع والتطبيقات التي ترسل لنا معلومات عندما تستخدمها، وحذف هذه المعلومات من حسابك ومنعنا من تخزينها مرتبطة بحسابك فيما بعد".

وقارن زوكربرغ بين الأداة الجديدة وخاصية مسح ملفات تعريف الارتباط في المتصفح والتي قال إنها يمكن أن تؤثر سلبا على بعض تجارب المستخدم وقد تضطره إلى إعادة ضبط بعض الأمور.

وتواجه شركات التكنولوجيا تدقيقا متزايدا بشأن طريقة حماية بيانات المستخدمين بعد تورط فيسبوك في فضيحة ضخمة ترتبط بحصول شركة استشارات سياسية على بيانات ملايين المستخدمين بشكل غير مشروع.

المصدر: رويترز

علي الخطايبة