لاتفيا تشكو روسيا

قال وزير الدفاع اللاتفي، يانيس غاريسونس، إن روسيا طلبت مرتين إغلاق الأجواء في المنطقة الاقتصادية اللاتفية في بحر البلطيق لتجربة صواريخ، لكنها لم تنفذها.

وأوضح الوزير اللاتفي أن العسكريين الروس أبلغوا نظراءهم في بلاده بخططهم لإجراء التجارب الصاروخية في الفترتين من 4 إلى 6 أبريل، ومن 17 إلى 19 منه، لكنهم لم ينفذوها، معربا عن أسفه للخسائر المالية المترتبة على ذلك.

وأضاف: "طبعا، من حق روسيا أن تطلب غلق أجواء المنطقة الاقتصادية الخاصة ببلادنا لعدد غير محدود من المرات، ولا نستطيع أن نفعل أي شيء مقابل طلبها، لكن يمكننا بحث المسألة مع أطراف دولية وقد ناقشناها مع شركائنا في الناتو".

كما قال غاريسونس إن وزارته ستتابع إطلاقات صاروخية تجريبية روسية جديدة، رغم أن ذلك سيتطلب "تخصيص أموال إضافية من ميزانية الوزارة".

واعتبر غاريسونس أن حالة كهذه تظهر "عدم رغبة الروس في بناء علاقات قائمة على الثقة".

المصدر: نوفوستي

إينا أسالخانوفا





