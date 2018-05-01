الحبر الأعظم يحتفي بالأول من أيار

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية في الأول من مايو، بعيد القديس يوسف النجار وفي كلمته بهذه المناسبة تطرق البابا فرنسيس إلى الاحتفال بعيد العمال الذي يصادف اليوم أيضا.

وشدد البابا على أن العمل، يعتبر عنصرا أساسيا لكرامة الإنسان، وقال: "اليوم نحتفل بعيد القديس يوسف النجار وندرك أن العمل عنصر رئيسي في الحفاظ على كرامة الفرد".

نحتفل بعيد القديس يوسف العامل متذكّرين على الدوام أنّ العمل هو عنصر أساسي لكرامة الإنسان. — البابا فرنسيس (@Pontifex_ar) 1 мая 2018 г.

وتحتفل الكنيسة الكاثوليكية بعيد القديس يوسف شفيع كل الشغيلة منذ عام 1955 وذلك بمبادرة من البابا بيوس الثاني عشر، في محاولة لإضفاء طابع ديني على عيد العمال العلماني وحثّ الفرد على العمل.

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين