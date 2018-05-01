نزاربايف: ترامب سألني هل لديكم مشاكل؟

ذكر رئيس كازاخستان نور سلطان نزاربايف في حوار مع المواطنين أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب، سأله خلال زيارته إلى واشنطن عمّا إذا كانت كازاخستان تعاني المشاكل.

وأضاف نورسلطان نزاربايف: "لقد قلت للرئيس الأمريكي إنه لا توجد لدى كازاخستان أي مشاكل أو نزاعات مع الدول الأخرى. ترامب قال حينها: انظروا! كازاخستان ليس لها نزاعات ونحن تحيط بنا نزاعات كثيرة".

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يذكر أن تصريح نزاربايف هذا، جاء في مراسم كان يشارك فيها ضمن احتفال كازاخستان بعيد "الوحدة الشعبية"، حيث يقطن كازاخستان أبناء 130 قومية ومجموعة عرقية، فيما لا يتجاوز عدد سكان البلاد 18.2 مليون نسمة.

المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين