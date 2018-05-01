طهران: استعراض نتنياهو مكرر ومخجل

انتقدت الخارجية الإيرانية اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لطهران بامتلاكها برنامجا نوويا سريا، واصفة اتهاماته بـ "المكررة والمخجلة".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي في حديث صحفي الثلاثاء: "تصريحات نتنياهو، استعراض مخجل وفيلم مكرر لا نتيجة منه، وهو لا يقوى على سوى نشر الأكاذيب والتهريج ضد إيران".

وأضاف: "الكيان الصهيوني يرى في خلق التهديدات وسيلة لبقائه اللامشروع، إلا أن عقم ذلك أصبح مكشوفا أكثر من ذي قبل".

وتابع أنه "يجب على نتنياهو وكيانه الصهيوني القاتل للأطفال أن يعلم أن شعوب العالم تمتلك ما يكفي من الوعي والمعرفة، وأن الدجل الذي يلجؤون إليه لتضليل الرأي العام، قد أثبت فشله وعدم جدواه".

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وزعم نتانياهو في مؤتمر صحفي مساء الاثنين في تل أبيب بأن لدى إسرائيل "نسخا دقيقة" لعشرات آلاف الوثائق الإيرانية الأصلية التي حصلت عليها "قبل بضعة أسابيع في عملية ناجحة ومذهلة في عالم الاستخبارات".

وحسب نتنياهو، فإن هذه الوثائق سواء الورقية منها أو الرقمية، "دليل قاطع جديد على برنامج الأسلحة النووية الذي تخفيه إيران منذ سنوات عن المجتمع الدولي في محفوظاتها النووية السرية".

المصدر: وكالات

أحمد باديان