ظريف: "نتنياهو صبي كذاب لا يقلع عن عادته"

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو الراعي الكذاب الذي لا يقلع عن عادته، إذ عاد لترويج الأكاذيب عن البرنامج النووي الإيراني.

وكتب ظريف على حسابه على "تويتر": "هذا الصبي لا يستطيع أن يكف عن الكذب على غرار الراعي الكذاب، ويحاول من جديد أن يكرر عادته السابقة، فهو لم يتعظ من فضيحة الرسم الذي عرضه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبإمكانه فقط خداع بعض الناس أكثر من مرة".

BREAKING: The boy who can't stop crying wolf is at it again. Undeterred by cartoon fiasco at UNGA. You can only fool some of the people so many times. pic.twitter.com/W7saODfZDK — Javad Zarif (@JZarif) 30 апреля 2018 г.

Pres. Trump is jumping on a rehash of old allegations already dealt with by the IAEA to “nix” the deal. How convenient. Coordinated timing of alleged intelligence revelations by the boy who cries wolf just days before May 12. But Trump’s impetuousness to celebrate blew the cover. https://t.co/5gxmmZcrF7 — Javad Zarif (@JZarif) 30 апреля 2018 г.

وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي أمس مؤتمرا صحفيا كشف فيه عما وصفها بأنها "وثائق سرية حصلت عليها إسرائيل وتحتوي على معلومات كثيرة عن البرنامج النووي الإيراني وتثبت مواصلة طهران برنامجها النووي".

المصدر: مهر نيوز

نتاليا عبدالله