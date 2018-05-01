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ظريف: "نتنياهو صبي كذاب لا يقلع عن عادته"

أخبار العالم العربي

ظريف:
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اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو الراعي الكذاب الذي لا يقلع عن عادته، إذ عاد لترويج الأكاذيب عن البرنامج النووي الإيراني.

وكتب ظريف على حسابه على "تويتر": "هذا الصبي لا يستطيع أن يكف عن الكذب على غرار الراعي الكذاب، ويحاول من جديد أن يكرر عادته السابقة، فهو لم يتعظ من فضيحة الرسم الذي عرضه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبإمكانه فقط خداع بعض الناس أكثر من مرة".

وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي أمس مؤتمرا صحفيا كشف فيه عما وصفها بأنها "وثائق سرية حصلت عليها إسرائيل وتحتوي على معلومات كثيرة عن البرنامج النووي الإيراني وتثبت مواصلة طهران برنامجها النووي".

المصدر: مهر نيوز

نتاليا عبدالله

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