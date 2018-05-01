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ماتيس: أكثر من 400 داعشي أجنبي في قبضة "قسد"

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ماتيس: أكثر من 400 داعشي أجنبي في قبضة
Reuters Yuri Gripas
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أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أن أكثر من 400 مقاتل أجنبي من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، قد وقعوا في أسر "قوات سوريا الديمقراطية".

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وقال ماتيس للصحفيين الثلاثاء: "أعتقد أن عدد المقاتلين الأجانب الآن وحسب معلوماتي، قد تجاوز الـ400 نفر".

وأضاف: "هؤلاء ليسوا محتجزين لدينا، ولذلك لا يمكن أن نعتبر هذا الرقم "نقشا على حجر".. لكنني أعرف فقط أن هناك أكثر من 400 من المقاتلين الأجانب اعتقلتهم "قسد".

المصدر: نوفوستي

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