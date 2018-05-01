ماتيس: أكثر من 400 داعشي أجنبي في قبضة "قسد"

أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أن أكثر من 400 مقاتل أجنبي من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، قد وقعوا في أسر "قوات سوريا الديمقراطية".

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وقال ماتيس للصحفيين الثلاثاء: "أعتقد أن عدد المقاتلين الأجانب الآن وحسب معلوماتي، قد تجاوز الـ400 نفر".

وأضاف: "هؤلاء ليسوا محتجزين لدينا، ولذلك لا يمكن أن نعتبر هذا الرقم "نقشا على حجر".. لكنني أعرف فقط أن هناك أكثر من 400 من المقاتلين الأجانب اعتقلتهم "قسد".

المصدر: نوفوستي