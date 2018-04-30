ماتيس: لن ننسحب من سوريا قبل التوصل لاتفاق سلام

أشار وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، أن الولايات المتحدة وحلفاءها لن يرغبوا في سحب قواتهم من سوريا قبل أن يظفر الدبلوماسيون بالسلام.

وقال ماتيس للصحفيين في وزارة الدفاع: إن "الولايات المتحدة وحلفاءها على أعتاب نصر تاريخي على تنظيم داعش.. أنهم لا يريدون ترك سوريا وحسب بينما لا تزال في حالة حرب".

وأضاف، "نحن لا نريد مجرد الانسحاب قبل أن يظفر الدبلوماسيون بالسلام.. أنت تفوز بالمعركة ثم تظفر بالسلام".

وأفاد ماتيس بأنه من المقرر أن يلتقي في وقت لاحق مع مبعوث الأمم المتحدة بشأن سوريا ستيفان دي ميستورا "لرؤية أين توجد عملية جنيف وما يمكننا فعله للمساعدة".

ويمثل التصريح إحدى أقوى الإشارات حتى الآن على أن الانسحاب الأمريكي الكامل غير محتمل في أي وقت قريب.

وكان الرئيس دونالد ترامب قال الأسبوع الماضي، إنه "يريد سحب القوات الأمريكية من سوريا قريبا جدا"، لكنه عدل عن ذلك الموقف فيما يبدو بالتعبير عن رغبته في ترك "بصمة قوية ودائمة".

المصدر: رويترز