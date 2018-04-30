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حظر تطبيق "تلغرام" في إيران

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حظر تطبيق
Sputnik
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أفاد مراسلنا بأن حظر تطبيق تلغرام في إيران دخل حيز التنفيذ بعد أن أصدرت المحكمة الإيرانية العامة في طهران قرارا بذلك.

وأوضح بيان صادر عن مكتب مفتش الفرع الثاني في نيابة الثقافة والإعلام في طهران أن "تلغرام هو تطبيق أجنبي ولا يراعي القوانين الإيرانية وأن الجهات المختصة كانت قد رصدت نشاطا ينتهك أمن الجمهورية الإسلامية ومصدرها التطبيق، كما أنه خلق مناخا مناسبا لنشاط الجماعات الإرهابية".

وأثار قرار حظر تلغرام جدلا انقساما في المجتمع الإيراني، بين مؤيد لإغلاق التطبيق ومناهض لذلك.

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المصدر: RT + وكالات

إينا أسالخانوفا

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