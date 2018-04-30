ترامب وماكرون يبحثان وضع سوريا وملف وإيران النووي

قال البيت الأبيض اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ناقشا خلالها تطورات الأوضاع في سوريا والملف النووي الإيراني.

ولم يكشف المكتب الإعلامي للبيت الأبيض تفاصيل المكالمة الهاتفية.

وقبل أيام حل الرئيس الفرنسي ضيفا على البيت الأبيض وأجرى في الـ 24 من أبريل الجاري مباحثات مع ترامب، وفي اليوم الذي تلاه ألقى كلمة أمام الكونغرس الأمريكي في واشنطن.

وكان مصير اتفاق إيران النووي الذي وقعته طهران مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا أهم النقاط على جدول أعمال مباحثات ماكرون التي أجراها في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يتخذ ترامب قبيل الـ 12 مايو المقبل قرارا بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران.

المصدر: "تاس"

علي الخطايبة