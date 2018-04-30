"جافلين" الأمريكية تصل أوكرانيا

أعلنت الخارجية الأمريكية عن توصيل منظومات جافلين "Javelin" المضادة للدبابات والمحمولة على الكتف، إلى أوكرانيا.

وقال مصدر في الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين: "لقد أوصلناها"، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

وفي مارس الماضي، أعلن البنتاغون أن أوكرانيا ستحصل على مجموعة من منظومات Javelin تبلغ قيمتها الإجمالية 47 مليون دولار. وشملت الصفقة 37 وحدة إطلاق و210 قذيفة.

وتشمل الميزانية المالية الأمريكية للعام الجاري تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 350 مليون دولار، بما فيها الأسلحة الفتاكة.

وتعد منظومات Javelin FGM-148 من الجيل الثالث المزودة بجهاز تسديد يعمل بالأشعة تحت الحمراء من أفضل المنظومات الصاروخية المحمولة عالميا، ومصممة لتدمير مركبات عسكرية مصفحة ومواقع عسكرية محصنة وأهداف بطيئة تحلق على ارتفاعات منخفضة، مثل مروحيات وطائرات مسيرة.

ويملك الجيش الأمريكي ما لا يقل عن 950 منظومة من هذا النوع.

وبحسب واشنطن، أظهرت صواريخ Javelin فعاليتها في أفغانستان والعراق وسوريا.

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا











