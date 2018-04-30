8 صحفيين و10 أطفال بين قتلى التفجيرات في أفغانستان

أعلنت لجنة سلامة الصحفيين الأفغانية مقتل 8 صحفيين في التفجير الانتحاري المزدوج الذي ضرب العاصمة الأفغانية كابل صباح اليوم.

وقالت اللجنة إن 8 صحفيين قتلوا في التفجير وأصيب 6 آخرون بجروح، معربة عن إدانتها الشديدة للهجومين الانتحاريين.

وفي حادث منفصل، أعلنت شرطة قندهار مقتل 11 مدنيا بينهم 10 أطفال في هجوم انتحاري طال رتلا عسكريا لقوات أجنبية في الولاية، وذلك عقب فترة قليلة من هجوم كابل المزدوج الذي تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي.

وكانت وزارة الصحة الأفغانية قد أكدت مقتل 21 وجرح 27 شخصا في تفجيرين انتحاريين قرب مقر الاستخبارات الأفغانية في العاصمة كابل.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب دانش أن الهجوم الأول نفذه انتحاري على دراجة نارية عند الساعة الثامنة صباحا.

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وبعد نحو 20 دقيقة، وقع تفجير ثان قرب موقع الهجوم الأول، قالت مصادر إعلامية محلية إنه أوقع ضحايا بين المدنيين، خاصة بين من وصلوا إلى المكان من الصحفيين ورجال الطوارئ.

وقال مصدر أمني إن الانتحاري الذي استهدف الصحافيين اندس على الأرجح بينهم "حاملا كاميرا".

وحسب قناة "طلوع نيوز" المحلية، فإن صحفيا واحدا قتل وجرح اثنان آخران في التفجير الثاني، فيما أكدت وكالة "فرانس برس" مقتل أحد مصوريها شاه ماراي في تفجير كابل، بينما أفادت قناة الجزيرة بإصابة مصور تابع لها.

المصدر: الأناضول + وكالات