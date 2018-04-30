عشرات القتلى والجرحى في تفجيرين انتحاريين وسط كابل

أكدت وزارة الصحة الأفغانية مقتل 21 وجرح 27 شخصا في تفجيرين انتحاريين قرب مقر الاستخبارات الأفغانية في العاصمة كابل صباح اليوم.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب دانش أن الهجوم الأول نفذه انتحاري على دراجة نارية عند الساعة الثامنة صباحا.

وقال إن "انتحاريا على دراجة نارية فجر نفسه أمام مدرسة للغة الإنكليزية في قطاع شاش داراك".

وأضاف أن المعلومات الأولية تحدثت عن أربعة قتلى وخمسة جرحى جميعهم مدنيون، مشيرا إلى أن القطاع يضم عدة مكاتب للاستخبارات، "لكن الانفجار وقع أمام مدرسة اللغة الإنكليزية".

وبعد نحو 20 دقيقة، وقع تفجير ثان قرب موقع الهجوم الأول، قالت مصادر إعلامية محلية إنه أوقع ضحايا بين المدنيين، خاصة بين من وصلوا إلى المكان من الصحفيين ورجال الطوارئ.

#KABUL - At least 25 people were killed and more than 45 others were wounded in #Kabul blast on Monday morning, security officials confirmed. pic.twitter.com/THNvaDrPM0 — TOLOnews (@TOLOnews) April 30, 2018

وقال مصدر أمني أن الانتحاري الذي استهدف الصحافيين اختلط على الأرجح بهم "حاملا كاميرا".

وحسب قناة "طلوع نيوز" المحلية، فإن صحفيا واحدا قتل وجرح اثنان آخران في التفجير الثاني، فيما بلغ عدد الضحايا في التفجيرين 20 قتيلا و30 جريحا على الأقل، معظمهم من موظفي الاستخبارات الأفغانية والصحفيين.

من جانبها، أكدت وكالة "فرانس برس" مقتل أحد مصوريها شاه ماراي في تفجير كابل، بينما أفادت قناة الجزيرة بإصابة مصور تابع لها.

وفي حادث منفصل، قتل مسؤول في قسم الشرطة وأصيب ثلاثة شرطيين ومسؤول في الحكومة المحلية بجروح، جراء تفجير عبوة ناسفة زرعت على جانب الطريق في منطقة بهسود في مقاطعة ننكرهار شرقي البلاد.

المصدر: وكالات