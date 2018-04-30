طهران: ادعاءات بومبيو سخيفة ومكررة وهدفها تضليل الرأي العام

انتقدت الخارجية الإيرانية تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، التي اتهم فيها إيران بالتدخل في شؤون الدول الأخرى وزعزعة الاستقرار فيها، ووصفتها بـ"السخيفة والمكررة".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي في تصريح صحفي الاثنين: "ما وصفه وزير الخارجية الأمريكي بالشراكة مع الرياض، يرمي إلى زعزعة الاستقرار وإشعال الحروب، وزيادة سباق التسلح وتكريس التطّرف المبني على مغامرات بعض الساسة السعوديين عديمي التجربة ومثيري الحروب".

واعتبر قاسمي أن "هذه الشراكة أسفرت عن نتائج مدمرة كاستمرار العنف والعداء وانعدام الثقة بين بلدان المنطقة والأزمات الاستفزافية وزعزعة الأمن والاستقرار، وطالما هذه الشراكة التوسعية غير المقدسة قائمة، فإن شعوب المنطقة بالكاد ستتذوق طعم الأمن والسلام".

وأضاف أن "وزيري الخارجية الأمريكي والسعودي برؤيتهما للوضع الإنساني الكارثي في اليمن والتطرف والإرهاب في المنطقة، سيدركان معنى ونتيجة الشراكة المزعومة لبلديهما".

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وأشار قاسمي إلى أن "ما طرحه بومبيو حول تواجد ودور إيران في بعض دول المنطقة، ادعاءات مكررة وسخيفة ولا أساس لها من الصحة"، مؤكدا أن "التواجد الاستشاري لقواتنا في البلدين الشقيقين العراق وسوريا، جاء استجابة لطلب حكومتيهما الشرعيتين وفي إطار مكافحة الإرهاب في المنطقة، وطالما هاتان الحكومتان بحاجة إلى مكافحة الإرهاب فإن هذه المساعدات سوف تستمر".

وختم بالقول: "مزاعم بومبيو بتدخل إيران في اليمن، تهدف إلى صرف أنظار الرأي العام العالمي عن الجرائم التي ترتكبها السعودية في عدوانها على هذا البلد بشكل يومي".

المصدر: "مهر"