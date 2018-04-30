مصرع 9 أشخاص بانهيار جبلي شمالي الصين

لقي 9 أشخاص مصرعهم بانهيار جبلي في منطقة ليشي في مقاطعة شانشي شمالي الصين، حسب وسائل إعلام صينية.

وذكرت وسائل الإعلام أن الحادث وقع فجر الاثنين في الساعة الـ5:00 في قرية زاولين، مشيرة إلى أنه تم العثور على جثث 9 قتلى دفنهم الانهيار.

Three people have been confirmed dead in a #landslide that buried nine in north China's #Shanxi Province, local authorities said Monday. https://t.co/DclEZmsQlxpic.twitter.com/BVhOEkZzD7 — China Plus News (@ChinaPlusNews) ٣٠ أبريل ٢٠١٨

المصدر: نوفوستي