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مصرع 9 أشخاص بانهيار جبلي شمالي الصين

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مصرع 9 أشخاص بانهيار جبلي شمالي الصين
AFP David Ryder
صورة أرشيفية
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لقي 9 أشخاص مصرعهم بانهيار جبلي في منطقة ليشي في مقاطعة شانشي شمالي الصين، حسب وسائل إعلام صينية.

وذكرت وسائل الإعلام أن الحادث وقع فجر الاثنين في الساعة الـ5:00 في قرية زاولين، مشيرة إلى أنه تم العثور على جثث 9 قتلى دفنهم الانهيار.

المصدر: نوفوستي

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