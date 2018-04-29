مجلة: غواصة "ساروف" الروسية تصنع تسونامي يغرق قواعد العدو ومدنه الساحلية

توقفت مجلة Popular Mechanics الأمريكية عند الطوربيدات الروسية القادرة على ضرب سواحل العدو وتشكيل تسونامي هائل عند شواطئه يغرق أسطوله وقواعده البحرية ويميت مياهه وأراضيه بالإشعاع.

وورد في التقرير، أن الأسطول الروسي يعتبر "جوزة صلبة يصعب كسرها"، إذ يضم 72 غواصة بما فيها النووية الحاملة للصواريخ، والمزودة بصواريخ كروز، والحديثة الفريدة من نوعها للعمليات الخاصة.

وأشارت المجلة إلى أن، روسيا تملك أسطولا كبيرا من غواصات الاستخدامات الخاصة، والتي بينها اثنتان ضخمتان جدا، تمثل كل منهما "قاعدة عائمة"، وقادرتان على حمل الغواصات الصغيرة المسيّرة وإطلاقها في مياه المحيطات العميقة.

ولفتت المجلة كذلك النظر إلى الغواصة "المرعبة" B-90 "ساروف"، التي تمثل منصة لاختبار الطوربيدات النووية الجديدة "ستاتوس -6" المخصصة لتدمير الموانئ والمدن الساحلية، وأعلن عنها الرئيس فلاديمير بوتين مؤخرا، ومزودة برؤوس نووية حرارية عملاقة بشدة 100 ميغا طن لكل منها.

وذكرت المجلة في تقريرها كذلك، أن هذه الطوربيدات تستطيع تخطي الدرع الصاروخية الأمريكية وضرب سواحل العدو المفترض، لتشكيل تسونامي هائل عند شواطئه يغرق أسطوله وقواعده البحرية، ويميت مياهه وأراضيه بالإشعاع.

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B-90 "ساروف"، غواصة من مشروع 20120 التصميمي الروسي للغواصات، وتسلمها الأسطول الروسي سنة 2007.

وتعمل "ساروف" بالديزل والكهرباء، ومخصصة لتجارب اختبار الأسلحة النووية.

وفي مطلع مارس الماضي، كشف الرئيس بوتين في رسالته السنوية إلى الجمعية الفيدرالية الروسية، عن أنواع جديدة من الأسلحة المتقدمة والتي لا مثيل لها في العالم وتملكها روسيا.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين