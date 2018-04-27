كاسحة ألغام متطورة تنضم إلى الأسطول الروسي
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k5tc
كشفت البحرية الروسية، يوم الأربعاء 25 أبريل الجاري، عن كاسحة الألغام الجديدة "إيفان أنطونوف" التي انضمت إلى مجموعة السفن والقوارب الحربية الحديثة في البلاد.
وتم تطوير "إيفان أنطونوف" في إطار المشروع "12700"، من قبل خبراء مؤسسة "ألماز" الروسية، لتكون واحدة من أحدث السفن في العالم، القادرة على اكتشاف وتدمير الألغام في المحيطات والبحار والموانئ المائية المختلفة.
ويبلغ طول السفينة 61 مترا وعرضها 10 أمتار، ويمكنها نقل حمولات ومعدات عسكرية وطاقم من 44 شخصا بسرعة تصل إلى 16.5 عقدة بحرية (نحو 30.5 كلم/ ساعة).
وأطلق على السفينة هذا الاسم تكريما لإيفان بيتروفيتش أنطونوف، أحد أبطال الحرب الوطنية العظمى في روسيا.
المصدر: لينتا. رو
أسعد ضاهر
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)