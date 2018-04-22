البحرية الروسية تتسلم زورقا مدرعا من مشروع "رابتور"

شهد مصنع "بيلا" الروسي للسفن إنزال زورق حديث من مشروع "رابتور" إلى البحر، يخصص لأعمال الدورية والحماية والإنزال.

وقال ناطق باسم المصنع إن الزورق سيدخل في خدمة البحرية الروسية، وبالتحديد في خدمة أسطول البلطيق الروسي بعد انتهاء الاختبارات البحرية.

pellaship.ru

وأوضح الناطق أن الزورق مخصص لأداء المناوبات والدوريات في المناطق الساحلية ليلا ونهارا، على بعد 100 ميل بحري. وبإمكانه اعتراض الأهداف البحرية صغيرة الحجم وإنقاذ الأفراد، والدفاع عن القواعد البحرية ضد هجوم جوي أو بحري أو بري، ويستطيع نقل 20 فردا وإنزالهم إلى الشاطئ.

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ومن خصائص الزورق: طوله 16.9 متر، عرضه 4.1 متر، ارتفاعه 3.5 متر، غطسه 0.9 متر، طاقمه 3 أفراد، سرعته 50 عقدة بحرية، أما القدرة الإجمالية لمحركاته فتبلغ 2300 حصان.

ويزود الزورق برشاش آلي عيار 14.5 ملم، ورادار لكشف الأهداف على مدى 3 كيلومترات، ورشاشين دوّارين عيار 7.62 ملم، من طراز "بيتشينيغ".

يذكر أن الزورق الأول من هذا المشروع، كان قد أنزل إلى البحر، في 15 أغسطس عام 2013.

المصدر: سلاح روسيا

يفغيني دياكونوف