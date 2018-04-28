عبدالله غل: لن أرشح نفسي للرئاسة مجددا

أعلن الرئيس التركي السابق عبد الله غل، أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة في يونيو المقبل، لعدم تمكنه من حمل المعارضة على الالتفاف حوله.

وقال غل خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول: "لم يعد من الوارد الدخول في آلية من أجل ترشحي.. "ليس هناك أي توافق على ذلك".

وجرت مناقشات مكثفة الأسبوع الماضي بين عدة أحزاب معارضة حول طرح ترشيح غل، لكن البعض رفض هذا الاحتمال، لا سيما بسبب العلاقة الوثيقة التي كانت تربطه في الماضي برجب طيب أردوغان.

وساهم الرئيس التركي السابق مع أردوغان في تأسيس حزب العدالة والتنمية عام 2001، وكان يشغل منصب وزير الخارجية في عهد رئاسة أردوغان للوزراء في الأعوام 2003 و2007، قبل أن يصبح رئيسا بعد ذلك حتى عام 2014.

وبدأت الخلافات تظهر بين غول وأردغان خلال فترة رئاسة غول، غير أنه حرص على الدوام على عدم انتقاد أردوغان بشكل مباشر.

ورغم عدم ترشحه، يبدو أن الرئيس التركي السابق أثار استياء رفاقه السابقين، إذ قال رئيس الوزراء بن علي يلدريم: "كنت أفضل أن يقول غل منذ البداية - إنه في خدمة حزبه".

وأعلن أردوغان أن الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كانت مقررة في نوفمبر 2019، ستجري في الرابع والعشرين من شهر يونيو المقبل.

وتدخل الإصلاحات الدستورية التي أقرت في استفتاء عام في أبريل 2017، والتي تقضي بتعزيز صلاحيات الرئاسية، حيز التنفيذ اعتبارا من اكتمال الانتخابات المقبلة.

المصدر: أ ف ب