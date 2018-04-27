بوتين على غلاف مجلة "نيوزويك" الأمريكية

وضعت المجلة الأسبوعية "نيوزويك" صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على غلاف عددها الجديد، وخصصت له مقالا تحت عنوان "ستار حديدي جديد"؟

وأرفقت المجلة صورة بوتين على الغلاف بتوقيع: "كيف يحاول الكرملين تقسيم أوروبا وغزوها".

وموضوع المقال يقدم وجهة نظر المجلة إزاء العلاقات بين روسيا والمجر ودول أوروبية أخرى.

وفي أبريل الماضي، ظهر الرئيس الروسي على رأسه تاج بهيئة قيصر.

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المصدر: نوفوستي

إينا أسالخانوفا





