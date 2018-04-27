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ترامب: لم أقدم هدية لميلانيا في عيد ميلادها

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ترامب: لم أقدم هدية لميلانيا في عيد ميلادها
Reuters Kevin Lamarque
ميلانيا زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لم يقدم لزوجته ميلانيا هدية في عيد ميلادها بسبب انشغاله بالعمل.

وأشار ترامب في حديث لقناة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، إلى أنه لا يريد الخوض في تفاصيل الموضوع، لأن الأمر يهدد بوقوع "مشاكل" له مع زوجته.

وأوضح أنه قام بإهداء ميلانيا باقة من الزهور مرفقة ببطاقة تهنئة.

وقال: "تعرفون.. أنا مشغول جدا، لكي أبحث عن هدية. هل هذا واضح"؟

وتشكل العلاقة بين الرئيس الأمريكي وقرينته مادة خصبة للنقاش على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووضعت ميلانيا سيد البيت الأبيض في مواقف محرجة مرات عديدة، وعلى سبيل المثال، رفضت التقاط صور معه في فبراير الماضي، وقبلها لم تمكنه من الإمساك بيدها أثناء زيارتهما روما.

المصدر: نوفوستي

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