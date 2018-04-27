قمة الكوريتين "صورة بصورة"

انطلقت صباح اليوم فعاليات القمة التاريخية بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، على الخط الفاصل بين الدولتين.

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الرئيس كيم جونغ أون يظهر برفقة حراسه في المنطقة الفاصلة على الجانب الشمالي من الحدود بين الكوريتين.

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الزعيم الشمالي يلتقي نظيره الجنوبي مون جيه إن للمرة الأولى على الخط الفاصل بين البلدين.

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الزعيمان الكوريان يتصافحان بحرارة على الخط الفاصل بين البلدين.

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الزعيم الشمالي يعبر الخط الفاصل ليدخل أرض الجنوب. كيم جونغ أون أول زعيم كوري شمالي يدخل أراضي الجنوب في تاريخ البلدين.

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الزعيم الشمالي يفاجئ نظيره الجنوبي ويدعوه لرد الخطوة وعبور الخط الفاصل إلى الجانب الشمالي.

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التقط الرئيسان صورا تذكارية مع طفلة وطفل جنوبيين قدما للزعيم الشمالي باقة من الورود.

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حرس الشرف الكوري الجنوبي يقيم مراسم استقبال للزعيم الشمالي.

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اجتماع الرئيسين بعد المراسم داخل "بيت السلام" في قرية بانمونجوم الحدودية في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.

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كتب الزعيم الكوري الشمالي بعد لقائه نظيره الجنوبي في سجل الزوار داخل "بيت السلام" عبارة: "تاريخ جديد يبدأ الآن".

AFP Korea Summit Press Pool

عاد الرئيسان لالتقاط صورة أخرى مشتركة أمام لوحة لجبل كومجانغ في مكان الاجتماع.

AFP Korea Summit Press Pool

أعرب الزعيم الشمالي لنظيره الجنوبي عن استعداده لزيارة سيئول "في أي وقت" في حال تمت دعوته.

AFP Korea Summit Press Pool

عاد كيم والوفد المرافق إلى شمال الخط الفاصل بين الكوريتين، وذلك لقضاء استراحة الغداء بعد انتهاء الجولة الصباحية من قمة الكوريتين.

AFP Korea Summit Press Pool

بعد استراحة الغداء زرع الزعيمان "شجرة السلام"

المصدر: وكالات

أحمد باديان