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الكوريتان تتعهدان بدعم الجهود الدولية لنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية

قمة الكوريتين "صورة بصورة"

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قمة الكوريتين
AFP Korea Summit Press Pool
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انطلقت صباح اليوم فعاليات القمة التاريخية بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، على الخط الفاصل بين الدولتين.

Reuters Reuters TV
Reuters Handout
Reuters Handout
  • الزعيمان الكوريان يتصافحان بحرارة على الخط الفاصل بين البلدين.
Reuters Handout

Reuters Handout
Reuters Handout
Reuters Handout
  • التقط الرئيسان صورا تذكارية مع طفلة وطفل جنوبيين قدما للزعيم الشمالي باقة من الورود.
Reuters Handout
Reuters Reuters TV
  • اجتماع الرئيسين بعد المراسم داخل "بيت السلام" في قرية بانمونجوم الحدودية في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.
Reuters
  • كتب الزعيم الكوري الشمالي بعد لقائه نظيره الجنوبي في سجل الزوار داخل "بيت السلام" عبارة: "تاريخ جديد يبدأ الآن".
AFP Korea Summit Press Pool
AFP Korea Summit Press Pool
  • أعرب الزعيم الشمالي لنظيره الجنوبي عن استعداده لزيارة سيئول "في أي وقت" في حال تمت دعوته.
AFP Korea Summit Press Pool
AFP Korea Summit Press Pool

  • بعد استراحة الغداء زرع الزعيمان "شجرة السلام"

المصدر: وكالات

أحمد باديان

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