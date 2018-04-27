قمة الكوريتين "صورة بصورة"
AFP Korea Summit Press Pool
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انطلقت صباح اليوم فعاليات القمة التاريخية بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، على الخط الفاصل بين الدولتين.
Reuters Reuters TV
- الرئيس كيم جونغ أون يظهر برفقة حراسه في المنطقة الفاصلة على الجانب الشمالي من الحدود بين الكوريتين.
Reuters Handout
- الزعيم الشمالي يلتقي نظيره الجنوبي مون جيه إن للمرة الأولى على الخط الفاصل بين البلدين.
Reuters Handout
- الزعيمان الكوريان يتصافحان بحرارة على الخط الفاصل بين البلدين.
Reuters Handout
Reuters Handout
- الزعيم الشمالي يعبر الخط الفاصل ليدخل أرض الجنوب. كيم جونغ أون أول زعيم كوري شمالي يدخل أراضي الجنوب في تاريخ البلدين.
Reuters Handout
- الزعيم الشمالي يفاجئ نظيره الجنوبي ويدعوه لرد الخطوة وعبور الخط الفاصل إلى الجانب الشمالي.
Reuters Handout
- التقط الرئيسان صورا تذكارية مع طفلة وطفل جنوبيين قدما للزعيم الشمالي باقة من الورود.
Reuters Handout
- حرس الشرف الكوري الجنوبي يقيم مراسم استقبال للزعيم الشمالي.
Reuters Reuters TV
- اجتماع الرئيسين بعد المراسم داخل "بيت السلام" في قرية بانمونجوم الحدودية في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.
Reuters
- كتب الزعيم الكوري الشمالي بعد لقائه نظيره الجنوبي في سجل الزوار داخل "بيت السلام" عبارة: "تاريخ جديد يبدأ الآن".
AFP Korea Summit Press Pool
- عاد الرئيسان لالتقاط صورة أخرى مشتركة أمام لوحة لجبل كومجانغ في مكان الاجتماع.
AFP Korea Summit Press Pool
- أعرب الزعيم الشمالي لنظيره الجنوبي عن استعداده لزيارة سيئول "في أي وقت" في حال تمت دعوته.
AFP Korea Summit Press Pool
- عاد كيم والوفد المرافق إلى شمال الخط الفاصل بين الكوريتين، وذلك لقضاء استراحة الغداء بعد انتهاء الجولة الصباحية من قمة الكوريتين.
AFP Korea Summit Press Pool
- بعد استراحة الغداء زرع الزعيمان "شجرة السلام"
المصدر: وكالات
أحمد باديان
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