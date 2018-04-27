زعيما الكوريتين يعتزمان إصدار بيان مشترك

قال مسؤول في الإدارة الكورية الجنوبية، إن رئيس بلاده مون جيه إن، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، سيصدران بيانا مشتركا في ختام قمتهما التاريخية المنعقدة اليوم الجمعة.

وأضاف المسؤول أن خبراء الوفدين الكوريين ما زالوا مستمرين في المشاورات بهذا الشأن.

وقال: "خلال لقاء القمة تباحث الزعيمان بشكل جدي وصريح حول سبل نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية وإحلال السلام المستدام، إضافة إلى تطوير العلاقات بين الجنوب والشمال".

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واجتمع كيم ومون صباح اليوم في المنطقة الحدودية بين البلدين لعقد قمة هي الأولى بين الكوريتين منذ 11 عاما، وهي الأولى في التاريخ التي يعبر فيها زعيم كوري شمالي الحدود ويدخل أراضي الجنوب.

المصدر: وكالات

متري سعيد