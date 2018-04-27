كيم مستعد لزيارة سيئول "في أي وقت"

أعرب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لنظيره الجنوبي مون جيه إن، عن استعداده لزيارة سيئول "في أي وقت" في حال تمت دعوته.

وقال متحدث باسم الرئيس مون في مؤتمر صحفي الجمعة، إن الرئيس الجنوبي قال لكيم إنه يمكن أن "يريه أشياء أفضل بكثير" إذا قدم إلى مقر الرئاسة الجنوبية، فأجابه كيم "حقا؟"، وأضاف، "إذا دعوتموني فسآتي في أي وقت إلى البيت الأزرق".

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واجتمع كيم صباح اليوم في بيت السلام في المنطقة العازلة بين البلدين مع مون، في قمة هي الأولى بين الكوريتين منذ 11 عاما.

وبدأ الزعيمان قمتهما التاريخية بالمصافحة على الخط الفاصل بين البلدين، حيث عبرا عن حرصهما على حوار صريح وبناء.

المصدر: إنترفاكس

أحمد باديان