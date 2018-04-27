 
مباشر

سيئول تدعو لربط السكك الحديدية بين الكوريتين

أخبار العالم

سيئول تدعو لربط السكك الحديدية بين الكوريتين
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k5vi

قال مصدر في الديوان الرئاسي الكوري الجنوبي إن رئيس البلاد مون جيه إن، دعا الزعيم الكوري الشمالي خلال قمتهما اليوم إلى ربط خطوط السكك الحديدية بين الكوريتين.

ونقل المصدر عن الرئيس الكوري الجنوبي قوله: "إذا تم ربط السكك الحديدية بين الدولتين، سيصبح من الممكن تشغيل قطارات سريعة عليها".

إقرأ المزيد
أول قمة بين الكوريتين منذ 11 عاما

وفي صباح اليوم بدأت فعاليات القمة التاريخية بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، على الخط الفاصل بين الدولتين.

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة