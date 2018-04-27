سيئول تدعو لربط السكك الحديدية بين الكوريتين
Reuters
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قال مصدر في الديوان الرئاسي الكوري الجنوبي إن رئيس البلاد مون جيه إن، دعا الزعيم الكوري الشمالي خلال قمتهما اليوم إلى ربط خطوط السكك الحديدية بين الكوريتين.
ونقل المصدر عن الرئيس الكوري الجنوبي قوله: "إذا تم ربط السكك الحديدية بين الدولتين، سيصبح من الممكن تشغيل قطارات سريعة عليها".
وفي صباح اليوم بدأت فعاليات القمة التاريخية بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، على الخط الفاصل بين الدولتين.
المصدر: لينتا رو
ادوارد سافين
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