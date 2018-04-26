جينا هاسبل تتولى إدارة الـCIA رغم إشرافها على التعذيب

أعلن المكتب الإعلامي لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية أن جينا هاسبل، مرشحة الرئيس دونالد ترامب، لمنصب مدير الوكالة تولت مهام القائم بأعمال مدير الـ CIA.

وجاء في بيان أصدرته الـCIA اليوم الخميس: "اليوم مع أداء مايك بومبيو اليمين الدستورية وزيرا لخارجية الولايات المتحدة تولت نائب المدير (هاسبل)، مهام القائم بأعمال مدير وكالة الاستخبارات المركزية".

واقتبس البيان عن هاسبل قولها: "طلبتُ من كوادر الـCIA الاستمرار في التركيز على مهمتنا الحيوية وعمل كل شيء بوسعهم، كالعادة، لتزويد صناع السياسة بالمعلومات الاستخباراتية اللازمة لكي تظل أمريكا قوية وآمنة"، مؤكدة أنه يمكن "للشعب الأمريكي وحلفائه حول العالم، التعويل على يقظة وكالة الاستخبارات المركزية ومهنيتها وتصميمها على خدمة الدولة بفخر".

Gina Haspel Assumes Role of Acting Director of the Central Intelligence Agencyhttps://t.co/lAaIfyADqFpic.twitter.com/cbp2ethJCn — CIA (@CIA) 26 апреля 2018 г.

واليوم نشرت مؤسسة المحفوظات الوطنية الأمريكية وثائق أكدت أن هاسبل كانت قد أشرفت شخصيا على عمليات تعذيب أحد المشتبه بهم في العام 2002، وشملت 3 حالات تعذيب باستخدام المياه، حينما ترأست قاعدة الـCIA Detention Site Green السرية في تايلاند.

وأشارت المحفوظات الوطنية الأمريكية إلى أنه تم توجيه أمر بإتلاف شريط الفيديو، الذي وثق استخدام هاسبل للتعذيب.

وفي حال مواقفة مجلس الشيوخ على تعينها، ستصبح هاسبل أول امرأة تدير أمور الـ CIA في تاريخ الولايات المتحدة.

المصدر: CIA + إنترفاكس

إينا أسالخانوفا