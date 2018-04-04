مرشحة لرئاسة CIA ستوضح دورها في التعذيب

أكد مدير الاستخبارات القومية الأمريكية، دان كوتس، أنه سيتحتم على جينا هاسبل، مرشحة ترامب، لمنصب مديرة وكالة الاستخبارات المركزية CIA، توضيح دورها في تاريخ التعذيب.

وقال كوتس في هذا الصدد: "جينا تعتزم توضيح (دورها في ممارسة التعذيب ضد مشتبه بصلتهم بالإرهاب داخل سجن أمريكي في تايلاند) بالكامل.. هي ستحرص على أن يصبح كل شيء متاحا بشكل كامل للجان المعنية في الكونغرس".

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وأضاف: "أنوي قدر الإمكان، إلغاء السرية عن بيانات هاسبل دون، خلق خطر على المصادر.. سنبذل كل جهد ممكن لشرح دورها بشكل كامل".

تجدر الإشارة إلى أن موظف وكالة الأمن القومي الأمريكية السابق، إدوارد سنودن، أكد أن جينا هاسبل، تخاطر بالسفر إلى الاتحاد الأوروبي، بسبب تورطها في تعذيب معتقلين.

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وفي الـ13 من مارس الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن رغبته في تعيين هاسبل في منصب المديرة جديدة لوكالة المخابرات المركزية.

المصدر: بلومبرغ

إياد قاسم