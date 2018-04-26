إسرائيل: إيران جندت 80 ألف مقاتل في سوريا

قال مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون اليوم الخميس، إن إيران جندت أكثر من 80 ألف مقاتل في سوريا، وإن قاعدة التدريب تبعد حوالي 8 كيلومترات عن دمشق.

وزعم دانون أمام مجلس الأمن الدولي وهو يرفع خريطة بأن إيران أنشأت قاعدة تدريب قرب دمشق.

وأضاف قائلا: "ما تستطيعون رؤيته هنا هو مركز إيران المركزي للحشد والتجنيد في سوريا... هناك ما يفوق 80 ألف مسلح شيعي في سوريا تحت السيطرة الإيرانية.. في هذه القاعدة التي تبعد ما يزيد قليلا على خمسة أميال عن دمشق يتدربون للقيام بأعمال إرهابية في سوريا وأنحاء المنطقة"، على حد تعبيره.

المصدر: رويترز

علي الخطايبة