الكشف عن 412 ممولا لـ"داعش" في فرنسا

أعلن مدعي عام العاصمة الفرنسية باريس فرنسوا مولينس، أن السلطات تمكنت من الكشف عن 416 ممولا لتنظيم "داعش" في فرنسا، وذلك بفضل جهود الأجهزة الأمنية والمالية في البلاد.

وقال مولينس في حديث لإذاعة "فرانس انفو" اليوم الخميس: "استطعنا بالتنسيق بين الأجهزة المالية والاستخبارات التعرف على 416 متبرعا لتنظيم "داعش" في فرنسا خلال السنوات الأخيرة".

وأشار مولينس إلى أن الأجهزة الأمنية رصدت أيضا نحو 320 شخصا ينشطون بشكل رئيس في تركيا ولبنان ويعملون على جمع الأموال وإرسالها للإرهابيين في سوريا.

وتابع: "داعش" حصل على التمويل بشكل خاص مستخدما وسيلتين، الأولى هي الزكاة والإحسان، حيث ترسل الأموال إلى جمعيات خيرية أو مباشرة إلى أفراد، والثانية هي "غنائم الحرب"، ما يعني التمويل عبر أعمال إجرامية".

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وتزامنت تصريحات المدعي الفرنسي مع مؤتمر باريس لمنع تمويل الإرهاب، حيث شارك في أعماله نحو 500 خبير و80 وزيرا من 72 دولة للبحث في سبل وقف تمويل الإرهاب الدولي، وخصوصا تنظيمي "داعش" والقاعدة.

المصدر: أ ف ب

أحمد باديان