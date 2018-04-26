وفد أرمني رفيع المستوى في موسكو للتشاور

أعلنت الحكومة الأرمنية اليوم الخميس عن وصول أرمين غيفوركيان القائم بأعمال النائب الأول لرئيس الوزراء الأرمني إلى موسكو للتشاور، في ظل ما تشهده أرمينيا من احتجاجات ومظاهرات.

وصرح مصدر مسؤول في السفارة الأرمنية لدى روسيا، بأن أرمين غيفوركيان القائم بأعمال نائب رئيس الوزراء الأرمني، وصل إلى موسكو ومن المنتظر أن يجري جملة من اللقاءات مع القيادات الروسية.

وأفادت الحكومة الأرمنية بأن جيفوركيان توجه إلى موسكو صباح اليوم وسيعود إلى العاصمة الأرمنية يريفان مساء اليوم.

بدورها ذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اجتمع مع نظيره الأرمني إدوارد نالبانديان، وأضافت: عقد سيرغي لافروف اجتماعا قصيرا مع نظيره الأرمني السيد نالبانديان، وبحثا جملة من القضايا بينها سبل تسوية الخلاف حول إقليم قره باغ الجبلي بين أرمينيا وأذربيجان.

وكان مصدر في السفارة الأرمنية لدى روسيا قد أكد في وقت سابق من اليوم أن وزير الخارجية الأرمني نالبانديان موجود في موسكو ومن المتوقع أن يلتقي بالمسؤولين في وزارة الخارجية الروسية​​​.

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وأشار بيان لبرلمان أرمنيا في وقت سابق من اليوم الخميس بأن البرلمان سينتخب رئيسا جديدا للوزراء في الأول من مايو المقبل.

يذكر أن مظاهرات الاحتجاج ضد انتخاب رئيس الجمهورية السابق سيرج سركيسيان رئيسا للوزراء، بدأت يوم الجمعة 13 أبريل الجاري، حيث اتهمت المعارضة سركيسيسان بسوء إدارة البلاد وتدهور حالتها الاقتصادية، وأعلنت في اليوم التالي عن انطلاق ما سمّته بـ"ثورة أرمينيا المخملية".

وفي الـ17 أبريل وافق البرلمان الأرمني على انتخاب سركسيان رئيسا للوزراء، وذلك بعد تعديلات على دستور البلاد تمنح رئيس الوزراء صلاحيات أوسع من صلاحيات رئيس الجمهورية.

وفي الـ23 أبريل وبسبب المظاهرات والاحتجاجات على تعيينه، أعلن سركسيان استقالته تحت ضغط المظاهرات والاحتجاج.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله