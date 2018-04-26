الحزب الحاكم في أرمينيا: مستعدون للحوار دون شروط مسبقة

أعلن الحزب الجمهوري الحاكم في أرمينيا عن استعداده للحوار مع أي طرف حول أي موضوع دون شروط مسبقة، وذلك ردا على مطالبة المحتجين بـ"استسلام" الحزب الجمهوري وتشكيل حكومة مؤقتة.

جاء هذا التصريح في بيان صحفي صدر عن الحزب الجمهوري بعد الاجتماع الذي جمع أمس الأربعاء كتلته البرلمانية مع القائم بأعمال رئيس الوزراء كارن كارابيتيان، والرئيس السابق وزعيم الحزب سيرج ساركسيان.

وأضاف البيان أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على بحث مسألة تغيير رئيس الحزب، الذي يحكم البلاد منذ العام 1999 وترأسه سركيسيان عام 2007.

من جانبه، أعرب زعيم حملة الاحتجاجات في البلاد نيكول باشينيان عن استعداد المعارضة لبحث تشكيل حكومة مؤقتة مع قوى سياسية أخرى، وذلك بعد تأكيده أن الشرط الوحيد الذي يطرحه المحتجون لتسوية الأزمة السياسية الراهنة هو "استسلام" الحزب الجمهوري الحاكم "دون أي شروط مسبقة".

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ودعا باشينيان سابقا إلى ضرورة انتخاب رئيس الحكومة الجديد من قبل المتظاهرين في الساحة، مضيفا أن عليه أن يكون "مرشحا عن الشعب" وألا ينتمي إلى الحزب الحاكم، وذلك تمهيدا لتشكيل حكومة مؤقتة وإجراء انتخابات مبكرة في البلاد.

وتشهد أرمينيا منذ أسبوعين تقريبا، حملة احتجاجات شعبية ضد سركيسيان، أجبرته على الاستقالة من منصب رئيس الوزراء في 23 أبريل، بعد أيام من انتخاب البرلمان له في هذا المنصب.

المصدر: وكالات

متري سعيد