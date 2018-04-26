البرلمان الأرمني يرجح انتخاب رئيس الحكومة في الـ2 من مايو

رجح رئيس لجنة الشؤون القانونية في برلمان أرمينيا كيفورك كوستانيان، أن يصوت برلمان الجمهورية على انتخاب رئيس الحكومة في الثاني من مايو المقبل.

وقال: "وفقا للتشريعات السارية، يجب أن يجري انتخاب رئيس وزراء جديد خلال 7 أيام من تاريخ استقالة رئيس الحكومة".

وفي 23 أبريل الجاري، أعلن رئيس الجمهورية السابق، رئيس الوزراء الأرمني سيرج سركيسيان استقالته من منصبه بعد فترة قصيرة من إتمامه تشكيل الحكومة، إثر إصلاحات دستورية منحت رئيس الحكومة صلاحيات أوسع من رئيس الجمهورية.

وشهدت العاصمة الأرمينية يريفان منذ 13 أبريل، احتجاجات عارمة نظمها أنصار المعارضة استمرت لعدة أيام اعتراضا على تعيين رئيس الجمهورية السابق سيرج سركيسيان، في منصب رئيس الوزراء.

وتتهم المعارضة سيرج سركيسيان الذي ترأس البلاد طيلة عشر سنوات بعدم الكفاءة والفساد وتحمله مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي في البلاد.

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وتم إعلان يومي 30 أبريل و1 مايو عطلة رسمية في أرمينيا، على أن يعقد البرلمان جلسته الدورية في الـ2 من مايو لانتخاب رئيس الوزراء، فيما يبقى نيقول باشينيان زعيم الكتلة المعارضة "ييلك" المرشح الوحيد حتى تاريخه لمنصب رئيس الوزراء.

المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين