موسكو: تصرّفات واشنطن بممتلكاتنا الدبلوماسية تتجاوز حدود المعقول

اعتبر سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن تصرفات واشنطن بخصوص الممتلكات الدبلوماسية الروسية على الأراضي الأمريكية، لا سابقة لها في العلاقات الدولية.

وقال ريابكوف في حديث لصحيفة كوميرسانت الروسية: "هذا أمر لا سابقة له، لا في علاقاتنا مع الولايات المتحدة، ولا في منظومة العلاقات الدولية كلها. الزملاء في واشنطن تخطوا الخط الأحمر وتجاوزوا حدود المعقول. إنهم يحاولون بسلوكهم أن يخلقوا واقعا لا يمكن القبول به".