بوتين وسركيسيان يبحثان الأزمة في أرمينيا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مع نظيره الأرميني، أرمين سركيسيان، الأزمة السياسية في أرمينيا.

وجاء في بيان صدر عن المكتب الإعلامي للكرملين، أن الرئيسين أشارا، أثناء مكالمتهما، إلى أن تجاوز الأزمة الداخلية في أرمينيا يتطلب "أن تتحلى جميع القوى السياسية في هذا البلد بضبط النفس والمسؤولية والاستعداد لحل المشكلات العالقة عن طريق حوار بناء ضمن الإطار الدستوري حصرا".

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تتابع باهتمام تطورات الوضع في أرمينيا، مشيرة إلى أن "عودة الحياة في البلاد، في أسرع وقت ممكن، إلى مجراها الطبيعي وإعادة الوفاق الاجتماعي تخدمان المصالح الجوهرية لأرمينيا الشقيقة".

واندلعت الاحتجاجات على انتخاب رئيس الدولة السابق، سيرج سركيسيان، رئيسا للوزراء في 13 أبريل. وتتهم المعارضة سركيسيان الذي تولى رئاسة أرمينيا على مدار فترتين متتاليتين (منذ 2008 وحتى 9 أبريل 2018)، بعدم الكفاءة، محملة إياه المسؤولية عن تدهور وضع البلاد الاقتصادي.

وفي 17 أبريل، أعلنت المعارضة بدء "الثورة المُخملية" في أرمينيا. وفي اليوم نفسه، انتخب البرلمان سيرج سركيسيان رئيسا لمجلس الوزراء، على الرغم من تفاقم التوتر السياسي.

وفي 23 أبريل، قبل أقل من أسبوعين من الاحتجاجات، قدم سركيسيان استقالته من منصبه.

المصدر: الموقع الرسمي للكرملين + وكالات

قدري يوسف