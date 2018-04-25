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روسيا بدأت بتنفيذ عقد "إس-400" الموقع مع تركيا

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روسيا بدأت بتنفيذ عقد
Sputnik
منظومات الصواريخ إس-400
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أعلن رئيس شركة "روس أوبورون إكسبورت" المعنية بتصدير الأسلحة الروسية إلى الخارج، ألكسندر ميخييف، أن روسيا بدأت بتنفيذ عقد تسليم منظومات صواريخ "إس-400" إلى تركيا.

وكان مساعد الرئيس الروسي لشؤون التعاون العسكري والتقني فلاديمير كوجين قد قال في 13 أبريل إن توريد منظومات إس-400 لتركيا مقرر في نهاية عام 2019.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك مع أردوغان بعد المباحثات الثنائية في 3 أبريل، أن مواعيد توريد المنظومات إلى تركيا ستسرع "بطلب من شركائنا الأتراك"، دون ذكر المواعيد المحددة.

المصدر: وكالات

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